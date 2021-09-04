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عاجل: مسؤول عسكري يتعرض لمحاولة اغتيال وسط مدينة تعز

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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تعرض قائد الشرطة العسكرية السابق في تعز (وسط اليمن)، العميد محمد سالم الخولاني، مساء السبت 4 سبتمبر/أيلول، لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في منطقة الدحي وسط المدينة.

وقالت مصادر أمنية لـ”مارب برس“، ان "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة العميد الخولاني اثناء خروجه من منزله، بينما كان على مقربة من السيارة“.

وأشارت الى ان الخولاني فقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، فيما اصيب حارسه الشخصي بجروح طفيفة.

وكان الخولاني قد نجا من محاولة اغتيال مماثلة في أغسطس 2020، وأصيب على إثرها ثلاثة من مرافقيه خلال اشتباك مع مسلحين مجهولين قرب “مفرق جبل حبشي” غربي المدينة”.

وقاد الخولاني خلال تلك الفترة عملية عسكرية في منطقة “التربة” -القريبة من المنطقة حيث جرى محاولة اغتياله- لمهاجمة قُطاع طرق يفرضون جبايات على السلع التي في طريقها إلى مدينة تعز، إضافة إلى محاولة وقف سيطرة موالين للإمارات على مناطق الحجرية.

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