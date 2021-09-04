عاجل: هلاك قيادات حوثية بمأرب

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء السبت 4 سبتمبر/نت، مصرع عدد من مليشيا الحوثي بينهم قيادات في معارك عنيفة دارت، اليوم، بجبهات صرواح والمشجح، غربي محافظة مأرب.

‏‎وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة كسرت هجوماً للمليشيات الحوثية في جبهتي المشجح وصرواح.

وأكد البيان مصرع غالبية العناصر الحوثية المهاجمة، بينهم قيادات ميدانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات قوات الجيش.

وأشار الى ان ‏مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثّفاً وتمكنت من تدمير أطقم ومعدات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب.

بدوره، استهدف ‏طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بجبهة صرواح ويكبّدها عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد.