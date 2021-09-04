شابة في الجيش السعودي تخطف الأنظار في أول ظهور مسلح لها

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لفتت فتاة سعودية، في أول دفعة نسائية انضمت لوحدات الجيش السعودي الأنظار في أول ظهور مسلح لها بزيها العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية صورة للمقاتلة فريدة اليزيدي بزيها العسكري القتالي تحمل البندقية، في حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت "سعودية.. شامخة أبية".

وحظيت صورة الشابة السعودية غير المألوف في المملكة على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية السعودية خديجة عبدالله "سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات السعوديات.. فخورة بإنجازاتهن".

وشهدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي تخريج الدفعة الأولى من المجندات من مركز تدريب الكوادر النسائية في القوات المسلحة.

وقد أشرف رئيس الأركان العامة، اللواء فياض الرويلي، على حفل التخرج بعد الانتهاء من الدورة الفردية الأساسية، التي استمرت 14 أسبوعًا وبدأت في 30 مايو/آيار الماضي.

وكانت المملكة، فتحت قطاع قواتها المسلحة، أمام النساء مع السماح للجنسين بالتسجيل، من خلال إطلاق بوابة موحدة للقبول في فبراير/ شباط الماضي، من العام الجاري.