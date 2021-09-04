خلال 24 ساعة.. التحالف العربي يعلن تدمير ثالث مسيّرة حوثية

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أعلن التحالف العربي، السبت 4 سبتمبر/أيلول، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "الحوثيون" باتجاه السعودية، هي الثالثة خلال 24 ساعة.
وقال بيان صادر عن التحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "الدفاعات الجوية (السعودية) اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة".
ولفت إلى "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية ".
وشدد التحالف على "اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية ".
والجمعة، أعلن التحالف العربي في بيانين منفصلين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه جنوبي السعودية.
واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.