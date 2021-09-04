اغتيال قائد عسكري رفيع بعدن

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أُغتيل قائد عسكري حكومي، السبت 4 سبتمبر/أيلول، إثر تفجير بعبوة ناسفة استهدف سيارته بمحافظة عدن (جنوب اليمن).

وبحسب مصادر محلية فإن قائد "جبهة الحازمية" في محافظة البيضاء (وسط) اللواء موسى محسن المشدلي، قُتل في تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارته بمديرية دار سعد في عدن، وأصيب عدد من مرافقيه.

وأكدت ان عدد من المواطنين حاولوا إسعاف الراحل، إلى مستشفى "الوالي" بمدينة المنصورة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وتسبب الانفجار في حالة رعب وخوف شديد بين أوساط السكان لوقوعه في شارع عام، وفي منتصف النهار، حيث تتسارع حركة السيارات والمارة.

ويُعد المشدلي من رجال الدين السلفيين، ومن مؤسسي المقاومة الشعبية في البيضاء، وشارك في القتال ضد الحوثيين في أكثر من مكان.

وحاولت مليشيا الحوثي أكثر من مرة استهدافه تارة عبر الطيران المسيّر أو زرع الألغام، إلا أنه كان ينجو من ذلك، قبل أن يلقى حتفه اليوم بعدن.

وتواجد المشدلي في عدن منذ عدة أيام لزيارة بعض جرحى المقاومة في بعض مستشفيات المدينة، بالإضافة إلى لقائه مع قيادة التحالف العربي في مقرها بالمدينة.

وتشهد العاصمة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا)، منذ أغسطس/ آب 2019، بين الحين والآخر عددا من التفجيرات والاغتيالات التي تطال عادة قيادات أمنية وعسكرية ورجال دين وأفراد من المقاومة.