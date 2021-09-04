أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت:
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
في عدن
شراء الدولار 1045
بيع الدولار 1050
شراء السعودي 275
بيع السعودي 278