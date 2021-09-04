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أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت:

في صنعاء 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

في عدن

 شراء الدولار 1045

بيع الدولار 1050

شراء السعودي 275

بيع السعودي 278

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