أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت افتتاح ملاعب سبورت تايم للملاعب الترفيهية والخدمات الرياضية في المكلا السعودية تتوعد الحوثيين وتبلغ مجلس الأمن رسميا بذلك عقوبات جديدة لمخالفي إجراءات كورونا في السعودية عاجل: اغتيال قائد جبهة الحازمية البيضاء اثناء تواجده بمدينة عدن معلومات عن حسن العماد أخطر قيادي حوثي طائفي الذي القي القبض عليه متنكرا في منفذ شحن بالمهرة قادما من إيران واشنطن تفرض عقوبات جديدة وقاسية على شركة مخابرات إيرانية فوائد الجرجير تغنيك عن زيارة الطبيب ووداعاً لعلاج المقويات الجنسية الجيش الوطني يعلن القبض على أخطر قيادي للمليشيات الحوثية في اليمن متنكراً بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدفعون بتعزيزات بشرية من الأطفال تحت سن 18عام
افتتحت مساء أمس الجمعة ملاعب سبورت تايم في منطقة بويش شرق مدينة المكلا المرحلة الاولى من ملاعب سبورت تايم للملاعب الترفيهية والخدمات الرياضية للمستثمر الشيخ عبدالعزيز المسبحي وبحضور عدد من رجال المال والاعمال والشخصيات الاجتماعية في منطقة بويش.
و تشمل المرحلة الاول نادي رياضي مكون من اثنين ملاعب رياضية بلعبة كرة القدم و بمواصفات عالمية وجودة من العشب الصناعي بشهادة الفيفا العالمية وبمواصفات عالمية من خلال المقاسات والاحجام والانارة.
وقال مالك المشروع الشيخ عبدالعزيز المسبحي انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى وتجهيز الملاعب بالعشب الصناعي وفق المواصفات العالمية المشروطة من الفيفا سيتم تنفيذ والبدء في انشاء وبناء صالة رياضية متكاملة تشمل منشأة لكرة الطائرة ومصلى .
وواضحً ان النادي يتمتع بخدمات متكاملة من حيث المواصفات والكرات و ملابس رياضية تخدم مناطق بويش و العيص وروكب والريان و شحير والمناطق المجاورة في الديس وخلف. مؤكدا بان النادي على استعداد تام لإقامة واستضافة المناسبات والبطولات الرياضية ولجميع الناس الهاوية لعلبة كرتي القدم والطائرة وللشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وجرت على هامش فعالية الافتتاح اقامة مباراة استعراضية لفريق القلعة في بويش استمتع من خلالها الحاضرين بالاجواء الرياضية الجميلة .مؤكدين بان هذا النادي هو بمثابة مشروع مهم للشباب لممارسة هواياتهم .