افتتاح ملاعب سبورت تايم للملاعب الترفيهية والخدمات الرياضية في المكلا

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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افتتحت مساء أمس الجمعة ملاعب سبورت تايم في منطقة بويش شرق مدينة المكلا المرحلة الاولى من ملاعب سبورت تايم للملاعب الترفيهية والخدمات الرياضية للمستثمر الشيخ عبدالعزيز المسبحي وبحضور عدد من رجال المال والاعمال والشخصيات الاجتماعية في منطقة بويش.

و تشمل المرحلة الاول نادي رياضي مكون من اثنين ملاعب رياضية بلعبة كرة القدم و بمواصفات عالمية وجودة من العشب الصناعي بشهادة الفيفا العالمية وبمواصفات عالمية من خلال المقاسات والاحجام والانارة.

وقال مالك المشروع الشيخ عبدالعزيز المسبحي انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى وتجهيز الملاعب بالعشب الصناعي وفق المواصفات العالمية المشروطة من الفيفا سيتم تنفيذ والبدء في انشاء وبناء صالة رياضية متكاملة تشمل منشأة لكرة الطائرة ومصلى .

وواضحً ان النادي يتمتع بخدمات متكاملة من حيث المواصفات والكرات و ملابس رياضية تخدم مناطق بويش و العيص وروكب والريان و شحير والمناطق المجاورة في الديس وخلف. مؤكدا بان النادي على استعداد تام لإقامة واستضافة المناسبات والبطولات الرياضية ولجميع الناس الهاوية لعلبة كرتي القدم والطائرة وللشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وجرت على هامش فعالية الافتتاح اقامة مباراة استعراضية لفريق القلعة في بويش استمتع من خلالها الحاضرين بالاجواء الرياضية الجميلة .مؤكدين بان هذا النادي هو بمثابة مشروع مهم للشباب لممارسة هواياتهم .