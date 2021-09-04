السعودية تتوعد الحوثيين وتبلغ مجلس الأمن رسميا بذلك

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، وذلك ردا على التصعيد الحوثي ضد المملكة.

جاء ذلك، في رسالة بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي مطار أبها الدولي بطائرات مسيرة.

وقال المعملي: إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أنه في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة، بعضهم في حالة حرجة.

وتابع بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وخلال الأسبوع الجاري والماضي صعدت جماعة الحوثي المسلحة، من هجماتها على المملكة العربية السعودية، بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخخة.