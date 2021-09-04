عقوبات جديدة لمخالفي إجراءات كورونا في السعودية

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كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وصرّح مصدر مسؤول في الوزارة أنه تقرر إضافة البنود التالية، وفقاً لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت.
أولاً: مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
ثانياً: مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.
ثالثاً: مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
تعديل عقوبة إغلاق المنشأة المخالفة
فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
يذكر أن إحصائية صادرة من وزارة الصحة السعودية نهاية الشهر الفائت، كشفت عن تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا في السعودية بجرعتين من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.