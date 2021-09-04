عاجل: اغتيال قائد جبهة الحازمية البيضاء اثناء تواجده بمدينة عدن

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اغتيل اليوم السبت، قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء اثناء تواجده بمدينة عدن (جنوبي اليمن).
وقال مصدر أمني لمأرب برس، أن اللواء موسى محسن المشدلي المكنى (ابو عثمان) وهو قائد جبهة الحازمية بالبيضاء قتل اليوم، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته.
وانفجرت العبوة داخل السيارة في جولة السفينة شمال العاصمة المؤقتة عدن،وفق المصدر.