فوائد الجرجير تغنيك عن زيارة الطبيب ووداعاً لعلاج المقويات الجنسية

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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على الرغم من أن الِجرجير موطنه الأصلي غرب آسيا وأوروبا والهند وأفريقيا ، إلا أن زراعته لا تقتصر على هذه المناطق ، بل يمكن أن ينمو في أي مكان على وجه الأرض ، حيث يعتبر تناوله يوميًا غذاءً مفيدًا وطبًا وقائيًا قويًا.

ما هو الجرحير الجرجير هو عبارة عن نباتات ورقية خضراء غنية بالمعادن، نبات صليبي موطنه أوروبا وآسيا، هذا الخضار المغذي هو أحد أفراد عائلة الملفوف، وتعود فوائد الجرجير الصحية إلى محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

أهم خصائص الجرجير والقيمة الغذائية يحتوي الجرجير على فيتامينات (أ) و(ب 6) و(ب 12) بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور،

كما أن النباتات الخضراء منخفضة جدا في السعرات الحرارية، مما يجعلها مكملا مهما للعديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن.

تاريخ الجرجير

يعد الجرجير أحد أقدم أوراق السلطة المعروفة، ويعود ظهوره الأول إلى عام 400 قبل الميلاد في جزيرة كوس، ويقال إن أبقراط الشهير بـ"أبو الطب" أنشأ أول مستشفى له بجانب جدول مائي لكي يتمكن من زراعة كمية وفيرة من الجرجير، من أجل المساعدة في علاج مرضاه من اضطرابات الدم.

ومنح الرومان الجرجير اسم "الأنف الملتوي"، وكان القدماء يستخدمونه كمعطر للنفس، لكنهم كانوا يجهلون احتواءه على ذلك الكم من المعادن والفيتامينات، وكان الجنود الفرس يتمتعون بصحة أكبر عندما كانوا يتناولون الجرجير في غذائهم اليومي.

وفي وقت مبكر من عام 1636، استقر عالم الأعشاب جون جيرارد على الجرجير كعلاج لمرض الأسقربوط، كما أن المستكشف البريطاني، الكابتن جيمس كوك، تمكن من الإبحار حول العالم 3 مرات، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى استخدام بحارته للجرجير في غذائهم. فوائد الجرجير الصحية