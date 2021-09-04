بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدفعون بتعزيزات بشرية من الأطفال تحت سن 18عام

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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مع استمرار القتال على مختلف الجبهات في محافظة مأرب، واستمرار الهجمات للمليشيات الحوثية، بدأت الميليشيات باستقدام تعزيزات بشرية، تشمل أطفالا لم يتجاوز عمرهم الـ 18 عاما.

وأفادت المعلومات بأن مليشيات الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات بشرية من أربع محافظات تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب.

كما أوضحت مصادر محلية لوكالة خبر أن مليشيات الحوثيين استقدموا مقاتلين من محافظات حجة وعمران وذمار وإب، ونقلوهم إلى جبهات المحافظة التي تشهد معارك عنيفة، تكبدت خلالها المليشيات عشرات القتلى والجرحى.

وطبقاً للمصادر فإن التعزيزات تقدر بأكثر من 300 مسلح من المجندين مؤخراً، ونقلتهم على متن عربات عسكرية، بينهم عشرات الأطفال ممن لم يتجاوزا سن الـ18 عاما.

فيما أكد الجيش الوطني قبل أيام أن الميليشيات تكبدت خسائر عدة في محاولاتها المستمرة التقدم.