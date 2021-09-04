بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدفعون بتعزيزات بشرية من الأطفال تحت سن 18عام طالبان تدفع بقادتها البارزين لشغل مناصب مهمة في الحكومة الجديدة قوات عسكرية سعودية ضخمة تصل مصر مع 21دولة وزير الخارجية من النرويج يطلق تصريحات مهمة وقوية ويحدد وقف إطلاق النار أهم إجراء إنساني لا يحتمل التأخير قائد المنطقة السادسة يعقد إجتماعاً استثنائياً بقيادات وضباط المنطقة وهذا ما وجه به واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد الرئيس الأمريكي يلغي السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر انتهاك «حوثي» جديد في «صنعاء» يثبت التزاوج الفكري بين «الحوثي وداعش»ومسؤول حكومي يُدين طالبان تحسم معركة ولاية بنجشير.. ما مصير أمر الله صالح وأحمد مسعود؟ شاهد فيديو تهتز له القلوب.. داعية إسلامي شهير يأتيه الموت وهو يفسر القرآن
مع استمرار القتال على مختلف الجبهات في محافظة مأرب، واستمرار الهجمات للمليشيات الحوثية، بدأت الميليشيات باستقدام تعزيزات بشرية، تشمل أطفالا لم يتجاوز عمرهم الـ 18 عاما.
وأفادت المعلومات بأن مليشيات الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات بشرية من أربع محافظات تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب.
كما أوضحت مصادر محلية لوكالة خبر أن مليشيات الحوثيين استقدموا مقاتلين من محافظات حجة وعمران وذمار وإب، ونقلوهم إلى جبهات المحافظة التي تشهد معارك عنيفة، تكبدت خلالها المليشيات عشرات القتلى والجرحى.
وطبقاً للمصادر فإن التعزيزات تقدر بأكثر من 300 مسلح من المجندين مؤخراً، ونقلتهم على متن عربات عسكرية، بينهم عشرات الأطفال ممن لم يتجاوزا سن الـ18 عاما.
فيما أكد الجيش الوطني قبل أيام أن الميليشيات تكبدت خسائر عدة في محاولاتها المستمرة التقدم.