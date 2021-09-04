قوات عسكرية سعودية ضخمة تصل مصر مع 21دولة

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انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر مناورات تمرين «النجم الساطع 2021»، بمشاركة 21 دولة من ضمنها السعودية، ومصر، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليونان، وقبرص، والأردن، وباكستان.
ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة،
وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية