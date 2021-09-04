قائد المنطقة السادسة يعقد إجتماعاً استثنائياً بقيادات وضباط المنطقة وهذا ما وجه به

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عقد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن، عمر سجاف، ومدير دائرة التوجيه المعنوي، بوزارة الدفاع العميد الركن، أحمد الأشول اليوم الجمعة لقاءً موسعاً بقيادات وضباط المنطقة، أكدوا فيه أهمية المرحلة الراهنة، وضرورة مضاعفة الجهود في مواجهة المليشيات الانقلابية حتى تحقيق النصر.
وجاء اللقاء خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها فريق من دائرة التوجيه المعنوي للمنطقة العسكرية السادسة للاطلاع على المستجدات والتطورات الميدانية في محافظة الجوف.
وفي اللقاء أشاد اللواء الركن عمر سجاف، بدور التوجيه والإعلام في المعركة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مشدداً على ضرورة تفعيل دور التوجيه بكافة أقسامه وأنواعه، وتجديد الخطاب ووسائله.
ووجه اللواء سجاف بتكثيف العمل التوجيهي والإرشادي والسياسي والإعلامي، منوها أن المعنويات هي أساس المعركة، وتحقيق النصر، مشيراً إلى دور الإعلام في صناعة الوعي والولاء الوطني، وغرس ذلك في نفوس الجنود ووجدانهم، لأن معركتنا معركة هوية وطن وأمة.
من جهته أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول ، بدور المنطقة العسكرية السادسة وقيادتها في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، وشدد على أهمية المرحلة ومتطلباتها، معبراً عن شكره لقيادة وضباط وأفراد المنطقة وأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات.