شاهد فيديو تهتز له القلوب.. داعية إسلامي شهير يأتيه الموت وهو يفسر القرآن

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق الوفاة المفاجئة لواعظ وعالم حديث باكستاني، أمام الحضور، وهو يفسر آية من القرآن الكريم.
وبحسب وسائل إعلام باكستانية، توفي رئيس جمعية أهل الحديث في لاهور بباكستان، الشيخ قاري عبد المتين أصغر، أثناء إلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي لفضائل الصحابة، الذي نظمته الجمعية، مساء أول أمس الأربعاء.
ويظهر الفيديو الشيخ عبد المتين وهو يشرح آية (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)
وبشكل مفاجئ، ظهرت على الشيخ عبد المتين، أعراض التعب، فأزال العمامة من على رأسه، وبدا كما لو أنه سيسقط فاقدًا للوعي، وهو يقول: "رب العالمين".
حتى هرع إليه أحد المنظمين وقام بإسناده على ظهر الكرسي. وتجمع آخرون حوله في محاولة لإنعاشه ورش بعض الماء على وجهه لإيقاظه، ولكن دون جدوى.
والشيخ عبد المتين أصغر (57 عاما) هو أحد علماء الإسلام البارزين في لاهور، بباكستان، كان يتحدث عن "عظمة الصحابة" خلال المؤتمر الحادي والأربعين للجمعية، عندما فاجأه الموت بينما كان يشرح الآية الثالثة من سورة الحوجورات.
وأقيمت صلاة الجنازة للشيخ الراحل، أمس الخميس، وحضرتها حشود غفيرة، في حين تحولت منصات الاتصالات في باكستان ودول إسلامية أخرى إلى ساحة للحداد والرثاء على العالم الجليل عبد المتين أصغر .