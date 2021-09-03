فضيحة حوثية جديدة بنكهة الحشيش

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني بمديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة اليوم الجمعة محاولة أشخاص من جنسيات أفريقية تهريب ممنوعات باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال قائد محور آزال العميد ياسر المعبري، أن قوات الجيش ألقت القبض على 4 أشخاص من جنسيات أفريقية وبحوزتهم أكثر من 32 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولتهم تهريبها باتجاه السعودية حسب ما ذكر المركز الاعلامي للجيش الوطني.

وأضاف العميد المعبري أن هذه العناصر اعترفت أثناء النحقيق معها أن ميليشيا الحوثي هي من تقف وراء عملية تهريب هذه الممنوعات عبر الحدود إلى الأراضي السعودية وقد حاولت التغطية النارية على الأفارقة كي تسهيل لهم عبور الحدود إلا أنهم وقعوا في قبضة قوات الجيش.

وأشار إلى أن هذه الممنوعات التي جرى تسليمها بمحاضر رسمية إلى الجهات المختصة.. لافتاً إلى أن قوات الجيش سبق وأن أحبطت عدّة محاولات لميليشيا الحوثي تهربب مخدرات وممنوعات إلى داخل المملكة.