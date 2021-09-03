زعيم الحوثيين يتحدى الأمم المتحدة والجهود الامريكية الداعية لوقف الحرب وأنصاره ينتحرون على أطراف مأرب

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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في تحد للجهود الدولية الرامية الى إيقاف الحرب في اليمن , ولجهود الميعوث الدولي للأمم والمتحدة والمبعوث الأمريكي وكل الأطراف الدولية المرتبطة بالملف اليمني , أعلن اليوم زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي لكل تلك المساعي ودعا أنصاره إلى السيطرة على كافة المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وحتى اللحظة لم تقابل تصريحات زعيم المليشيات الحوثية بأي رد دولي .

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للمليشياته: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في قضاياها الكبرى".

وتابع: "سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصاية لا تحت البند السابع ولا التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين".

وعلى الصعيد الميداني شنت المليشيات الحوثية عملية عسكرية باتجاه محافظة مأرب لليوم الخامس على التوالي تعرضت لخسائر فادحة في العتاد والعدة وسقوط مجاميع تقدر بالمئات خلال الأيام الماضية من الحوثيين , دون أحراز أي تقدم سوي خسائر فادحة, ويستميت الحوثيون لتحقيق أي نصر قبيل يوم النكبة 21سبتمبر .