زعيم الحوثيين يتحدى الأمم المتحدة والجهود الامريكية الداعية لوقف الحرب وأنصاره ينتحرون على أطراف مأرب ماذا قالت الإمارات عن استهداف الحوثيين للسعودية بالطائرات المسيرة ؟ رسالة تحمل رد قاسي من السعودية ضد الحوثيين .. المملكة تبلغ مجلس الامن موقفها القادم إصابة قيادي رفيع في ”الانتقالي الجنوبي“ بطلق ناري.. حالته خطيرة والمجلس يرتب لنقله إلى الخارج علماء الآثار والغرب يؤكدون حدثا بالجزيرة العربية تحدث عنه الإسلام قبل 1400 عام وربطة بأحد عالمات الساعة تركيا تتجاوز كبرى اقتصاديات العالم وتسجل ثاني أقوى نمو اقتصادي بين الكبار.. فماذا قال نائب أردوغان؟ رونالدو يتجنب خسارة علامة كبيرة في حياته بعد قرار نوعي أرقام خيالية.. خسائر حرب اليمن تتجاوز الـ100 مليار دولار مسئولون رفيعو المستوى من الإمارات يصلون مطار كابل للقاء حركة طالبان #شاهد.. صورة من صفحة كتاب مدرسي تثير زوبعة وانتقادات واسعة في مناطق سيطرة الحوثي
في تحد للجهود الدولية الرامية الى إيقاف الحرب في اليمن , ولجهود الميعوث الدولي للأمم والمتحدة والمبعوث الأمريكي وكل الأطراف الدولية المرتبطة بالملف اليمني , أعلن اليوم زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي لكل تلك المساعي ودعا أنصاره إلى السيطرة على كافة المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وحتى اللحظة لم تقابل تصريحات زعيم المليشيات الحوثية بأي رد دولي .
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للمليشياته: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في قضاياها الكبرى".
وتابع: "سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصاية لا تحت البند السابع ولا التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين".
وعلى الصعيد الميداني شنت المليشيات الحوثية عملية عسكرية باتجاه محافظة مأرب لليوم الخامس على التوالي تعرضت لخسائر فادحة في العتاد والعدة وسقوط مجاميع تقدر بالمئات خلال الأيام الماضية من الحوثيين , دون أحراز أي تقدم سوي خسائر فادحة, ويستميت الحوثيون لتحقيق أي نصر قبيل يوم النكبة 21سبتمبر .