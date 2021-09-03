رسالة تحمل رد قاسي من السعودية ضد الحوثيين .. المملكة تبلغ مجلس الامن موقفها القادم

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" ضد المملكة، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشار المعلمي إلى الهجوم الذي وقع في 31 أغسطس 2021، على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، حيث أسفر عن 8 إصابات لعاملين في إحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنغلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة، بحسب قوله.

واعتبر أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، وتجب محاسبة مليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي، بحسب قوله.