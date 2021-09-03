إصابة قيادي رفيع في ”الانتقالي الجنوبي“ بطلق ناري.. حالته خطيرة والمجلس يرتب لنقله إلى الخارج

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصيب قائد قوات التدخل السريع التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) عبد الرحمن الشنيني، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، بطلق ناري نقل على إثره إلى مستشفى في عدن.

وبحسب مصادر مطلعة فإن ”الشنيني أصيب بطلقة نارية اخترقت صدره قرب منزله في مدينة جعار بأبين، نقل على إثر ذلك إلى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة عدن القريبة".

وأكدت المصادر ان "قياديين في المجلس الانتقالي (لم تفصح عن أسمائهم)، يتابعون إجراءات نقل الشنيني ـ الذي يشغل أيضا منصب نائب قائد قوات الحزام الأمني في أبين ـ إلى الخارج بصورة عاجلة، نظرا لصعوبة حالته الصحية"، دون تفاصيل.

وسبق أن تعرض الشنيني لمحاولة اغتيال قبل 4 سنوات، في هجوم مسلح من عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم "القاعدة"، شرق مدينة شقرة الساحلية، قتل على إثره 2 من مرافقيه وأصيب هو و3 آخرين بإصابات خطيرة.

كما أصيب بإصابات بليغة نقل على إثرها للعلاج في الخارج، أثناء خوضه المعارك في صفوف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد قوات الحكومة الشرعية، شرقي أبين، قبل عام ونصف.