رونالدو يتجنب خسارة علامة كبيرة في حياته بعد قرار نوعي

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تأكد بشكل رسمي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيرتدي رقمه المفضل "7"، بعد عودته لخوض تجربة ثانية في صفوف نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.
وأعلن اليونايتد في بيان رسمي، أمس الخميس، أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، سيحصل على الرقم 7 من المهاجم الأوروغوياني إديسون كافاني، الذي سيرتدي رقم 21، وهو نفس الرقم الذي يحمله مع منتخب بلاده.
ولكن استعادة رقم قميصه الأسطوري، الذي حوله النجم البرتغالي مع اسمه إلى ماركة تجارية عالمية تنتج الكثير من الملابس تحت مسمى "CR7"، لم يكن بالأمر الهين، لأن الرقم كان شاغرا، وكانت قواعد الدوري الإنجليزي تقف في طريق "الدون".
وتنص قواعد الدوري الإنجليزي على أنه "قبل بدء كل موسم، يجب على كل فريق تخصيص رقم قميص مختلف لكل لاعب.. ويحتفظ كل لاعب برقم قميصه طوال الموسم"، أي أن إديسون كافاني حتى لو عن طيب خاطر أحب أن يتخلى عن الرقم 7 لزميله الجديد، فالقانون لا يسمح له بذلك.
ووفقا لصحيفة "indianexpress"، فقد كان هناك حلان لهذه المشكلة، وهما إما أن ينتهى الأمر بكافاني إلى مغادرة يونايتد، أو حصول مانشستر على إعفاء خاص من الدوري الإنجليزي، وهو أمر لم يحدث من قبل.
ولأن رونالدو دائما ما شكل استثناء، فبعد الكثير من المداولات، اضطر مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في النهاية إلى منح إعفاء استثنائي لمانشستر يونايتد، وبالتالي حصول رونالدو على الرقم 7.
وأشارت "indianexpress" إلى أن هناك عاملا آخر سهل استعادة رونالدو لقميصه القديم المفضل، وهو انتقال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، دانيال جيمس، إلى ليدز يونايتد، وبالتالي إخلاء القميص رقم 21 الذي ورثه كافاني.