أرقام خيالية.. خسائر حرب اليمن تتجاوز الـ100 مليار دولار

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت الحكومة اليمنية، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، إن حجم خسائر الحرب المستمرة في البلد منذ سبع سنوات تجاوزت مئة مليار دولار، مؤكدة على أهمية إطلاق برنامج لإعمار البلد العربي الفقير الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

وأوضح وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري - في كلمة ألقاها خلال المشاركة في اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي الـ46 المنعقد في أوزبكستان - إنه يجب إطلاق برنامج لإعادة الإعمار واستعادة التعافي والتنمية بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين بما فيهم البنك الإسلامي.

وأشار إلى أنه يتطلع لدور رئيسي للبنك الإسلامي في إعادة الإعمار وبناء السلام واستقرار اليمن، مطالبا بدعم مباشر للحفاظ على استقرار سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية من التدهور.

ولفت إلى أن حكومته تعمل مع شركاء التنمية لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب والتي ستكون أساساً لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية.