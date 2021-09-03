رونالدو يتجنب خسارة علامة كبيرة في حياته بعد قرار نوعي أرقام خيالية.. خسائر حرب اليمن تتجاوز الـ100 مليار دولار مسئولون رفيعو المستوى من الإمارات يصلون مطار كابل للقاء حركة طالبان #شاهد.. صورة من صفحة كتاب مدرسي تثير زوبعة وانتقادات واسعة في مناطق سيطرة الحوثي السعودية توجه دعوة لعدد من رؤساء العالم بعد فترة هدوء نسبي.. لماذا عاود الحوثيون تصعيدهم ضد السعودية؟.. تقرير أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في «نيويورك» جراء قدوم إعصار «إيدا» المدمر شركة إسرائيلية تبيع حصتها في حقل غاز بالبحر المتوسط لدولة خليجية الليلة القادمة ستكون حاسمة".. أنباء عن اشتباكات بين "طالبان" وقوات المقاومة عند "أبواب بنجشير" حزب الإصلاح بمارب ينعى رحيل أحد وجهاء المحافظة وأحد مؤسسي الحزب
أعلنت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن وفدا إماراتيا رسميا يصل اليوم الجمعة إلى كابل لإجراء محادثات معها.
وأكد المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن طائرة إماراتية ستهبط بعد قليل في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، وعلى متنها مسؤولون رفيعو المستوى من هذا البلد العربي سيجرون محادثات مع قيادات في الحركة.
بدورها، أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن حكومة هذه الدولة أرسلت اليوم إلى أفغانستان طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، "في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن".
ولم تتحدث "وام" عن وجود أي مسؤولين إماراتيين على متن الطائرة. يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه. وأكدت شركة Ariana Afghan Airlines لوكالة "فرانس برس" أنها تسلمت الضوء الأخضر من "طالبان" لاستئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم.