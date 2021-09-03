شاهد.. صورة من صفحة كتاب مدرسي تثير زوبعة وانتقادات واسعة في مناطق سيطرة الحوثي

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اثارت صورة من صفحة بكتاب مدرسي تعتمده ميليشيات الحوثي في المدارس الواقعة تحت سيطرتها باليمن، موجة من الانتقادات والغضب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
ونشر وزير الاعلام معمر الإرياني صورة لصفحة مأخوذة من كتاب التاريخ للصف السادس ابتدائي، تظهر عبارة الخليج الفارسي بدل العربي، أطلقت حملة واسعة من أجل التنديد بتلك التصرفات الاستفزازية.
وكان الإرياني اعتبر في تغريدة على حسابه أمس أن استبدال مليشيا الحوثي لمسمى "الخليج العربي" ب "الخليج الفارسي" في المناهج الدراسية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، يشكل عملا استفزازيا خطيرا يؤكد تبعيتها المطلقة لإيران.
كما رأى أن حجم التزييف والعبث الذي تمارسه المليشيات في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والمعتقدات الإيرانية على اليمن، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية.
وأضاف أن هذا التغيير -إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة- يؤكد أن مليشيات الحوثي تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والاطماع والاحقاد الفارسية في المنطقة.
إلى ذلك، شدد على أن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكذلك المنظمات الاقليمية بما فيها جامعة الدول العربية تعتمد مسمى "الخليج العربي".
يشار إلى أن انتهاكات الحوثيين لا سيما في قطاع التعليم متعددة، بحسب ما أكدت تقارير حقوقية يمنية عديدة في السابق، من تجنيد الطلاب، مرورا بالتلاعب بنتائج الامتحانات بهدف ترفيع مواليها، وصولا إلى تغيير المناهج التربوية بما يخدم توجهاتها.