شركة إسرائيلية تبيع حصتها في حقل غاز بالبحر المتوسط لدولة خليجية

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة "ديليك دريلنغ" الإسرائيلية أنها باعت حصتها في حقل "تمار " للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، لشركة "مبادلة" الإماراتية بقيمة إجمالية 1.02 مليار دولار.

وأكدت "ديليك"، في بيان لها الخميس، أن حصتها في حقل "تامار" تبلغ 22%، على أن يتم استيفاء كامل إجراءات البيع خلال الشهرين المقبلين، لتقوم "مبادلة" بتولي مكان الشركة الإسرائيلية في الحقل.

ونقل البيان عن يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لـ"ديليك"، قوله إن "الاتفاقية الموقعة اليوم تمثل انتصاراً مزدوجاً لنا، واتخذنا خطوة كبيرة في تعميق أنشطتنا الإقليمية".

ووصف آبو الصفقة بـ "الضخمة مع شركة من الإمارات، إلى جانب أنشطتنا في تصدير الغاز إلى مصر والأردن.. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتم بها بناء شرق أوسط جديد من خلال الأعمال على الأرض".

وتملك "ديليك" حصة تبلغ 45.3% في حقل إسرائيلي آخر بالبحر المتوسط، هو "لوثيان"، ويعد أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة من جانب الدول الواقعة على المتوسط.

وبعد تطبيع الإمارات و"إسرائيل" العلاقات بينهما في سبتمبر 2020، برعاية أمريكية، ارتفعت وتيرة الشراكة الاقتصادية، وتشاركتا في عشرات الاتفاقيات التجارية والمالية والجمركية.