حزب الإصلاح بمارب ينعى رحيل أحد وجهاء المحافظة وأحد مؤسسي الحزب

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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نعى التجمع اليمني للإصلاح اليوم الخميس في محافظة مأرب الشيخ محمد يحيى سمران أحد مؤسسي الحزب بالمحافظة، والذي وافتاه المنية في المدينة بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتضحية.

وقال إصلاح مارب "لقد كان الفقيد أحد أعضاء المجلس المحلي ممثلا لمجلس مديرية مدغل عن الاصلاح سابقا ، وعمل خلال تلك الفترة بجهد رجل الدولة الحريص على مصالح المواطن والوطن مقدما مصلحة الوطن على كل مصلحة".

وأضاف "كما كان رمزا من رموز إصلاح ذات البين ، ومن أبرز الذين سخروا جهودهم لخدمة أبناء المحافظة والشعب اليمني بكل إخلاص وتفاني، وعرف بدوره الاجتماعي والقبلي والإنساني الخيري والذي كان له إسهاماته الكبيرة في كل تلك المجالات".

ويعد من الشخصيات الاجتماعية بمأرب التي لها دور مشهود في جمع الكلمة و رأب الصدع.

وجاء في بيان النعي "لقد كان الشيخ محمد يحيى سمران بطلا ومناضلا جسورا عرفته جميع جبهات مأرب فهو من أوائل الذين هبوا للدفاع عن محافظة مأرب والتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية وقدم تضحيات كبيرة خلال المعركة الوطنية، فقد قدم ثلاثة من أبنائه شهداء كان آخرهم الذي استشهد قبل ثلاثة أيام وهو يدافع عن وطنه".

مأرب برس يعيد نشر نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي.

الحمد لله القائل (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ونفوس مكلومة ينعي المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب إلى قواعده وقياداته وأبناء محافظة مأرب وإلى الشعب اليمني رحيل الشيخ محمد يحيى سمران أحد مؤسسي الإصلاح في مأرب ، الذي وافته المنية يومنا هذا الخميس ٢/ ٩ / ٢٠٢١م بمدينة مأرب بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال، والتضحية

إن المكتب التنفيذي للإصلاح بمأرب وهو ينعي بأسى كبير وحزن عميق رحيل هذه الشخصية الوطنية والقامة الإنسانية والنضالية ليبعث خالص التعازي والمواساة للشيخ مسعد ناصر سمران وأبناء الفقيد وأسرته الكريمة وقبيلة الجدعان خاصة ومأرب عامة .

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

لقد كان الفقيد أحد أعضاء المجلس المحلي ممثلا لمجلس مديرية مدغل عن الاصلاح سابقا ، وعمل خلال تلك الفترة بجهد رجل الدولة الحريص على مصالح المواطن والوطن مقدما مصلحة الوطن على كل مصلحة .

كما كان رمزا من رموز إصلاح ذات البين ، ومن أبرز الذين سخروا جهودهم لخدمة أبناء المحافظة والشعب اليمني بكل إخلاص وتفاني، وعرف بدوره الاجتماعي والقبلي والإنساني الخيري والذي كان له إسهاماته الكبيرة في كل تلك المجالات.

ويعد من الشخصيات الاجتماعية بمأرب التي لها دور مشهود في جمع الكلمة و رأب الصدع.

"لقد كان الشيخ محمد يحيى سمران بطلا ومناضلا جسورا عرفته جميع جبهات مأرب فهو من أوائل الذين هبوا للدفاع عن محافظة مأرب والتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية وقدم تضحيات كبيرة خلال المعركة الوطنية ، فقد قدم ثلاثة من أبنائه شهداء كان آخرهم الذي استشهد قبل ثلاثة أيام وهو يدافع عن وطنه .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح - محافظة مأرب .

الخميس ٢ / ٩ / ٢٠٢١م