اجهزة الامن تضبط خلية إرهابية بمحافظة حضرموت

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ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس القبض على خلية إرهابية بمدينة المكلا كانت تخطط لتنفيذ عمليات مخلة بالأمن في حضرموت.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد الخلية المدعو ( م .و ) وثلاثة آخرين بعد معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة لنشاط الخلية المرتبطة بتنظيمات إرهابية اجنبية.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار واسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لاستخدامها في اعمال إجرامية بحضرموت.
واشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني بأداء الاستخبارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في احباط المخطط وضبط العناصر الارهابية.