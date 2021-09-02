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تفاصيل أكبر صفقة بين إسرائيل والإمارات

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “ديليك” اليوم الخميس الاتفاق على بيع حصة في حقل للغاز الطبيعي إلى شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية مقابل مليار دولار، في أكبر صفقة بين إسرائيل والإمارات منذ تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن بيان، فإن ديليك، ومقرها تل أبيب، ستبيع 22% من حقل تمار البحري إلى مبادلة، وهو صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي يدير محفظة عالمية من الأصول بقيمة 243 مليار دولار.

وأكدت مبادلة عملية الاستحواذ.

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