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أثناء بثّ نشرة الأرصاد الجوية على الهواء مباشرة كلب يقتحم الاستوديو فيديو

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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في حادثة طريفة، اقتحم كلب نشرةَ أرصاد جوية على الهواء مباشرة، في تلفزيون كندي.

وبينما كان عالم الطقس الكندي أنتوني فارنيل، يقدم النشرة الجوية بمحطة تلفزيون “غلوبال نيوز”، وإذا بكلبه “ستورم” يقتحم الاستوديو ويسرق الأضواء من المذيع الذي فشل في إبعاده عن الكاميرا، وأخذ الكلب يمسح قدم فارنيل.

 

 
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