أمير قطر يستقبل نجم كرة القدم مسعود أوزيل بالدوحة

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، لاعب المنتخب الألماني السابق ونجم نادي “فنربهتشة” التركي مسعود أوزيل.

وتداول قطريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة جمعت بين أمير قطر واللاعب ذو الأصول التركية، والمعروف عالميا.

ويتواجد أوزيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، في زيارة غير معلنة المدة، قام خلالها بزيارة عدد من المنشآت الرياضية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد أوزيل في تصريحات صحافية، بأنه فخور بتنظيم دولة قطر لمونديال 2022.

كما قام بزيارة مستشفى “سبيتار” الرياضي بالمدينة، وتجول بمختلف مرافقه، وتعرف على الخدمات المقدمة للرياضيين من مختلف الاختصاصات.