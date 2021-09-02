وزير الخارجية اليمني يجوب أوروبا في مهمة لإيقاف الحرب

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وصل وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً هولندا والسويد وسويسرا.

وقال ابن مبارك وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الزيارة تأتي لإطلاع الشركاء الدوليين على تطورات الأوضاع في اليمن، ومناقشة التداعيات المترتبة على استمرار الحوثيين في رفض كافة جهود ومبادرات السلام، وتوضيح رؤية الحكومة في وقف الحرب وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، والبحث في سبل تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الحرب التي يشنها

وأضاف "سنعمل على حشد كافة الجهود الدولية من أجل وقف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يحقق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب اليمني، وسنعمل من خلال علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة والصديقة على توفير الإمكانيات والدعم اللازم لتعزيز دور الحكومة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة (في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة)".

وتشترط المليشيات الحوثية، معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 آب / أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق.

في حين تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، تمهيداً للذهاب الى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه جماعة الحوثيين، معتبرةً ربط الملف الإنساني بالعسكري غير مقبول.