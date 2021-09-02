واشنطن تدعو الحوثيين لاغتنام الفرصة

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دعت واشنطن، مليشيا الحوثي في اليمن لاغتنام الفرصة، وانهاء تصعيدهم.
وقالت السفارة الأمريكية باليمن إنه يجب على الحوثيين إنهاء تصعيدهم واغتنام فرصة السلام.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع محمد علي المقدشي بالقائم بأعمال السفير كاثي ويستلي، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.
وأعربت ويستلي عن تعازيها في قتلى وجرحى هجوم الحوثيين على قاعدة العند.،ووفقاً لما نقله حساب السفارة على تويتر.
وقالت إنه حان الوقت الآن لإنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين، مضيفة: يجب على الحوثيين إنهاء تصعيدهم واغتنام فرصة السلام.