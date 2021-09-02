قائد الثالثة يكشف عن رقم كبير لعدد قتلى الحوثيين منذ يناير ومجموع الهجمات التي كسرها الجيش في جبهات مأرب

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة،(مقرها مأرب) اللواء الركن منصور ثوابه، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من عشرة آلاف قتيل، منذ يناير الفائت، موضحا أن العام 2021م، مثّل محرقة للمليشيات في مختلف الجبهات.

وأوضح اللواء ثوابه في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر”، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر أكثر من ثلاثمائة هجوم للمليشيات الحوثية، على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح بمحافظة مأرب، منذ مطلع العام الجاري.

وقال إن المنطقة العسكرية الثالثة هي مترس الجمهورية والنواة الأولى لتأسيس الجيش الوطني، وكان لها النصيب الأكبر في التضحية، وقدمت خيرة رجالها في مختلف الجبهات، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الفريق الركن/ عبدالرب قاسم الشدادي، الرجل الصلب الذي اتكأت عليه الجمهورية في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.

وأكد أن الجيش الوطني أثبت أنه من أصلب الجيوش العسكرية ويشهد له الميدان بذلك، ويستمد قوته من إيمانه بقضيته وعدالتها، مشيراً إلى أن من يدير حرب المليشيات الحوثية، ومن يضع الخطط العسكرية لها ويشرف عليها، هم عناصر إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وسقط منهم قتلى وجرحى في معاركنا معهم.

وأضاف إن هؤلاء العناصر الإرهابية تتخذ الأسلوب الإيراني في القتال المعتمد على الكثافة البشرية في الهجمات العسكرية، غير أبهين بالخسائر البشرية المهولة التي تلحق في صفوف المليشيات.