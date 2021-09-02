حدث غير مسبوق تشهده القوات المسلحة السعودية

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أعلنت السعودية تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة.
ونشرت وزارة الدفاع، مساء الأربعاء، مقطعا مصورا لمراسم تخريج الدفعة النسائية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، شهد رئيس أركان الجيش السعودي فياض الرويلي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.
وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة عادل البلوي، إن "المركز يهدف إلى توفير برامج ومناهج تدريبية وبيئة تعليمية تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي، بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف وزارة الدفاع"، وفق الوكالة.
وبدأت الدورة في 30 مايو/ أيار الماضي، بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، واستمرت 14 أسبوعا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الحفل بدأ بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة".
وأضاف البلوي: "للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً".