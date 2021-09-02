سلطات مأرب تبدأ توزيع خزانات ودورات للمياه لـ600 أسرة نازحة

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بدأت السلطات المحلية بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن) توزيع خزانات ودورات متنقلة للمياه لـ600 أسرة نازحة ضمن المرحلة الثانية التي تشمل أربع مديريات في المحافظة المكتظة بالآلاف من السكان والنازحين.

وهذه المساعدة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" في إطار مشروع الاستجابة الطارئة يستهدف مديريات مأرب، الوادي، الجوبة، وصرواح.

وقال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، خلال مراسيم التدشين، إن هذه المساعدة ستخفف من معاناة الأسر النازحة، كما ستمكنها من التغلب على ظروف النزوح بسبب تهجير الحوثيين لها، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد الباكري أن المحافظة استقبلت حتى الإن بنسبة تجاوزت 65 بالمئة من إجمالى النازحين في اليمن، بينما لا تزال تستقبل يوميا أعدادا جديدة من النازحين.

ودعا المسؤول الحكومي المنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها ورفع مستوی تدخلاتها لتغطية الاحتياجات الملحة للنازحين الذين يتوزعون في 148 مخيما وتجمعا للنازحين.