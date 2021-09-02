”بن مبارك“ يتعهد بحشد كافة الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن

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تعهد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الخميس 2 سبتمبر/أيلول، بحشد كافة الجهود الدولية من أجل إيقاف الحرب وتحقيق سلام دائم في البلد الذي تمزقه الحرب منذ ستة أعوام.
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن وزير الخارجية قوله إنه بدأ من العاصمة النرويجية أوسلو جولة لعدد من العواصم الأوروبية تشمل هولندا والسويد وسويسرا، لحشد كل الجهود لوقف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يحقق الأمن والاستقرار اليمنيين.
كما سيبحث توفير الدعم اللازم لتعزيز دور الحكومة وتطبيع الأوضاع في المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومته المعترف بها دوليا.
وأكد أن هذه الزيارة ضمن جهود وزارته لإطلاع الشركاء الدوليين على تطورات الأوضاع في اليمن، فضلا عن مناقشة تداعيات استمرار جماعة الحوثيين في رفض مبادرات السلام.