تعز.. مطلوبان في قضية ”اسرة الحرق“ يسلمان أنفسهما للسلطات الأمنية

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سلم اثنين من المطلوبين أمنيا في قضية أسرة الحرق أنفسهم إلى شرطة أمن مدينة تعز، بعد نحو شهر من مقتل ثمانية أشخاص في حادثة مروعة أثارت الرأي العام المحلي.

ونقل موقع وزارة الداخلية اليمني عن العميد منصور الاكحلي مدير عام شرطة تعز قوله "بعد ضبط متهمين آخرين والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية في متابعة ورصد تحركات كل المطلوبين أمنيا المتورطين في القضية سلم أثنين من المتهمين أنفسهم أمس الأربعاء.

وأكد على أن الحملة الأمنية مستمرة في متابعة وضبط كافة العناصر المطلوبة في القضية وكل القضايا.

ودعا المواطنين بالمدينة التعاون مع الأجهزة الأمنية في لضبط كافة المطلوبين والمخلين بالأمن والسكينة، وبسط الأمن والاستقرار في المدينة التي تشهد إنفلات أمني.

وفي الأيام الماضية، كثفت السلطات حملتها الأمنية لملاحقة المطلوبين أسفرت القبض عن بعظهم، بينما لاتزال تتابع تحركات متهمين آخرين في قضية قتل أسرة الحرق الذي قضى منها خمس أشخاص وثلاثة أخرين بعملية مروعة وقعت بداية شهر أغسطس الماضي في منطقة بير باشا جنوبي مدينة تعز.