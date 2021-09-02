الأمم المتحدة تبحث مع تركيا الوضع الإنساني في اليمن

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، مع نائب وزير الخارجية التركي، سدات أونال، الوضع الإنساني في اليمن.



وذكرت الخارجية التركية في تغريدة على "تويتر"، أن "أونال استقبل غريفيث، في العاصمة أنقرة، وبحثا معا الوضع في اليمن وأفغانستان، وتم التأكيد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في هذين البلدين".



وانتهت في يونيو/حزيران الماضي مهمة غريفيث، كمبعوث أممي إلى اليمن، وتم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.



ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، تسببت بأسوأ أزمة انسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات.