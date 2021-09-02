65 قتيلاً في معارك جديدة بمحيط مأرب

الخميس 02 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قُتل 65 عنصرا من المتمردين الحوثيين وقوات الجيش الوطني خلال الساعات الـ48 الماضية في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية (شمال شرق اليمن) حسبما أفادت الخميس مصادر عسكرية وطبية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية لـ”أ ف ب“ إن “22 من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا وأصيب خمسون، فيما قتل 43 متمردا حوثيا في الساعات الـ48 الماضية” في مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة مأرب.

وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، لليوم الخامس على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غرب محافظة مارب (شرقي اليمن).