خسائر موجعة.. قائد عسكري يعلن حصيلة خسائر «الحوثي»في مختلف الجبهات منذ شهر يناير

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أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابه، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من عشرة آلاف قتيل، منذ يناير الفائت، موضحا أن العام 2021م، مثّل محرقة للمليشيات في مختلف الجبهات.
وأوضح اللواء ثوابه في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر" تنشره الصحيفة غدا الخميس، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر أكثر من ثلاثمائة هجوم للمليشيات الحوثية، على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الجاري.
وقال إن المنطقة العسكرية الثالثة كان لها النصيب الأكبر في التضحية، وقدمت خيرة رجالها في مختلف الجبهات، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الفريق الركن/ عبدالرب قاسم الشدادي، الرجل الصلب الذي اتكأت عليه الجمهورية في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.
وأكد أن الجيش الوطني أثبت أنه من أصلب الجيوش العسكرية ويشهد له الميدان بذلك، ويستمد قوته من إيمانه بقضيته وعدالتها، مشيراً إلى أن من يدير حرب المليشيات الحوثية، ومن يضع الخطط العسكرية لها ويشرف عليها، هم عناصر إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وسقط منهم قتلى وجرحى في معاركنا معهم.
وأضاف إن هؤلاء العناصر الإرهابية تتخذ الأسلوب الإيراني في القتال المعتمد على الكثافة البشرية في الهجمات العسكرية، غير أبهين بالخسائر البشرية المهولة التي تلحق في صفوف المليشيات.