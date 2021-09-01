الشيخ «منصور الحنق» يوجه طلباً للرئيس «هادي» ونائبه ويدعو مجلسي الشورى والنواب للعودة إلى أرض الوطن

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طالب الشيخ منصور الحنق، عضو مجلس النواب ورئيس مقاومة صنعاء رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة بإعطاء الأولوية للجيش الوطني والمحاربين، ومدهم بالسلاح والإمكانات التي من شأنها أن تحرر اليمن من مليشيا الحوثي وتعيد لليمن أمنه واستقراره.
جاء ذلك في كلمته خلال إحياء الذكرى الأولى لشهيد البرلمان الشيخ ربيش العليي بمدينة مأرب.
وأكد الحنق أن "اليمن تواجه مشروعاً شيعياً صفوياً تشترك فيه إيران وبعض الدول العربية والغربية"، مضيفاً "نحن ندافع عن الأمة العربية والإسلامية نيابة عنها، كون المشروع الشيعي يستهدفها".
ودعا الشيخ الحنق أعضاء مجلسي الشورى والنواب للعودة إلى أرض الوطن.
وقال الحنق -في كلمته - :إنه "من المعيب علينا ألا نعقد جلسات مجلس النواب خوفاً من أي استهداف كان، فلسنا أغلى من أبناء الشعب"، مؤملاً من مجلس النواب أن يعقد جلساته قريباً "مهما كانت الظروف".