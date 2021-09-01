صنعاء..مواطن شُجاع ينتفض في وجه عصابات الحوثي المتخصصة في البسط على الأراضي ويقتل ويصيب 11 حوثياً

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قتل وأصيب 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، أمس الثلاثاء، في اشتباكات عنيفة عقب محاولتهم الاستيلاء على أرضية لأحد المواطنين شمالي العاصمة صنعاء.
ونقل موقع يمن شباب نت عن مصادر محلية،قولها إن "قوة من ميليشيات الحوثي بقيادة مدير قسم شرطة 22 مايو ومشرف البسط على الأراضي هاجمت صباح امس الثلاثاء منزل المواطن فضل الصيادي في منطقة شملان، في محاولة للاستيلاء على قطعة تابعة له، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة".
وأضافت، أن المليشيات عززت عناصرها بقوة مكونة من عشرات الأطقم والمدرعات، بعد أن واجهوا مقاومة شرسة من قبل الصيادي ومسلحيه.
وأوضحت المصادر، أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أسفرت إلى مقتل 3 من عناصر المليشيا وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، فيما لاذ المواطن الصيادي بالفرار.
وفقا للمصادر، فإن عناصر ميليشيات الحوثي قامت عقب ذلك بإحراق منزل الصيادي مستخدمة قذائف الأر بي جي وصواريخ "لو" المضادة للمدرعات، كما فرضت طوقاً أمنيا مشددا على الحي بحثا عن الصيادي.
وبحسب سكان، فقد شهد حي شملان حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين وسمع أصوات الأطفال والنساء واستنجادهم، نتيجة المواجهات العنيفة والحصار الذي فرضته المليشيات على الحي.