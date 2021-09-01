بتمويل كويتي.. إطلاق مشروع قرية سكنية للنازحين في الحديدة

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات اليمنية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، وضع حجر الأساس لقرية سكنية مخصصة للنازحين في محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن "محافظ الحديدة الحسن علي طاهر (مُعيَّن من الحكومة) وضع حجر الأساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين، في مديرية الخوخة جنوبي المحافظة، بتمويل كويتي (لم تحدده)".

وأوضحت أن "القرية تشمل إنشاء 50 وحدة سكنية، إلى جانب بناء مركز صحي ومدرسة ومسجد وبئر سطحي لمياه الشرب".

وقال المحافظ إن المشروع سيساهم في تخفيف معاناة النازحين وإيوائهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.