”التحالف“ يدمّر 4 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية كانت تستهدف السعودية

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، اعتراض وتدمير أربع طائرات من دون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية بعد إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثي.

وندد التحالف بالتصعيد العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية من خلال محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف في بيان: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في استهداف مطار أبها الدولي (جنوب السعودية)، في اعتداء أسفر عن سقوط 8 مصابين وتضرر طائرة مدنية.

وأوضح التحالف أن عملية استهداف المنصة جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها صباح اليوم.