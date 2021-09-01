الرياض توجه ضربة إلى دبي .. خلافات جديدة مع الإمارات والمملكة تتحرك بهدوء وثقة بتمويل كويتي.. إطلاق مشروع قرية سكنية للنازحين في الحديدة ”التحالف“ يدمّر 4 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية كانت تستهدف السعودية د عبدالله النفيسي يقرر الاعتزال و تغريدته تثير الجدل في الشارع العربي تحضير لاجتماع وزاري ”خليجي ـ يمني“ والحكومة ”الشرعية“ تدعو ”مجلس التعاون“ لعقد مؤتمر طارئ لدعم برنامجها الاقتصادي طالبة أردنية تنسحب من مشروع عالمي طرحته أعرق وأشهر جامعات أمريكا جماعة الإخوان تخرج عن صمتها بخصوص الاقامات الجبرية في تركيا وحقيقة ذلك مصرع 18 حوثياً بكمين غرب مأرب طبيب سعودي يربط حاجة ثلث الشعب السعودي لطبيب نفسي سبب الزواج وسن الزوج والزوجة مليشيا الحوثي تنبش قبر ضابط في الجيش الوطني بالبيضاء وتسرق رفاته.. من هو؟
أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، اعتراض وتدمير أربع طائرات من دون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية بعد إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثي.
وندد التحالف بالتصعيد العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية من خلال محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف في بيان: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في استهداف مطار أبها الدولي (جنوب السعودية)، في اعتداء أسفر عن سقوط 8 مصابين وتضرر طائرة مدنية.
وأوضح التحالف أن عملية استهداف المنصة جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها صباح اليوم.