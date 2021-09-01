د عبدالله النفيسي يقرر الاعتزال و تغريدته تثير الجدل في الشارع العربي

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أثار المفكر والباحث الدكتور عبدالله النفيسي، اليوم الأربعاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بتغريدة عن قرار اعتزاله العمل العام.

وكتب "النفيسي" في تغريدته على "تويتر": "أفكر جديًا هذه الأيام باعتزال (العمل العام) وقد كان المقصود منه (التوعية العامَّة)".

وأضاف المفكر الكويتي عبدالله النفيسي: "يكفي ما مضى من نصف قرن، آخر تغريدة كانت بتاريخ 7/26 من هذا العام.. نسأل الله العفو".

من هو النفيسي؟

هو عبد الله فهد عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النفيسي من مواليد (1945) سياسي وأكاديمي كويتي اُنتخب عضوًا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 عن الدائرة الانتخابية الثامنة وحصل على المركز الأول.

عمل "النفيسي" أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة الإمارات في مدينة العين، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبريدج في بريطانيا عام 1972.