طالبة أردنية تنسحب من مشروع عالمي طرحته أعرق وأشهر جامعات أمريكا

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية لينة الحوراني من مشروع عالمي طرحته جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا، على الصعيد الاقتصادي والبيئي والحضري وغيره.

وعلمت الحوراني في أول اجتماع رسمي بين ممثل أمانة عمان وممثل المسابقة، أن العاصمة عمّان في المملكة الأردنية وكيان الاحتلال، تم اختيارهما كمتنافستين عن الشرق الأوسط، وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.

وقالت المهندسة الأردنية: "إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده، وهذا مرفوض"، وقامت بالانسحاب، لتعلق لاحقا على صفحتها على فيسبوك بجملة "نحن مبادئ تختبر".