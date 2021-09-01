الرياض توجه ضربة إلى دبي .. خلافات جديدة مع الإمارات والمملكة تتحرك بهدوء وثقة بتمويل كويتي.. إطلاق مشروع قرية سكنية للنازحين في الحديدة ”التحالف“ يدمّر 4 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية كانت تستهدف السعودية د عبدالله النفيسي يقرر الاعتزال و تغريدته تثير الجدل في الشارع العربي تحضير لاجتماع وزاري ”خليجي ـ يمني“ والحكومة ”الشرعية“ تدعو ”مجلس التعاون“ لعقد مؤتمر طارئ لدعم برنامجها الاقتصادي طالبة أردنية تنسحب من مشروع عالمي طرحته أعرق وأشهر جامعات أمريكا جماعة الإخوان تخرج عن صمتها بخصوص الاقامات الجبرية في تركيا وحقيقة ذلك مصرع 18 حوثياً بكمين غرب مأرب طبيب سعودي يربط حاجة ثلث الشعب السعودي لطبيب نفسي سبب الزواج وسن الزوج والزوجة مليشيا الحوثي تنبش قبر ضابط في الجيش الوطني بالبيضاء وتسرق رفاته.. من هو؟
انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية لينة الحوراني من مشروع عالمي طرحته جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا، على الصعيد الاقتصادي والبيئي والحضري وغيره.
وعلمت الحوراني في أول اجتماع رسمي بين ممثل أمانة عمان وممثل المسابقة، أن العاصمة عمّان في المملكة الأردنية وكيان الاحتلال، تم اختيارهما كمتنافستين عن الشرق الأوسط، وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.
وقالت المهندسة الأردنية: "إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده، وهذا مرفوض"، وقامت بالانسحاب، لتعلق لاحقا على صفحتها على فيسبوك بجملة "نحن مبادئ تختبر".