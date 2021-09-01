مصرع 18 حوثياً بكمين غرب مأرب

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي 18 عنصراً حوثياً، اليوم الاربعاء 1 سبتمبر/أيلول، في كمين محكم لقوات الجيش الوطني، غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة فان قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نصبت كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مارب.

وأكد البيان أن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

أضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات المليشيا في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.