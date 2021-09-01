طبيب سعودي يربط حاجة ثلث الشعب السعودي لطبيب نفسي سبب الزواج وسن الزوج والزوجة

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أفاد معالج نفسي سعودي،، بأن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية.
وأكد الدكتور أسامة الجامع، أخصائي أول ومعالج نفسي، في مقابلة مع برنامج "الراصد" الذي يذاع على قناة "الإخبارية"، أنه أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية، وبأن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية على الحياة الزوجية، ويحدث نوعا من التصادم بينهما.
وذكر أسامة الجامع أنه يطالع أكثر من 100 مريض شهريا، ما بين حالات قلق وهلع واكتئاب ووسواس قهري، موضحا أنه بحسب نتائج مؤتمر المسح الوطني للعام 2019، فإن 34 % من أفراد المجتمع السعودي، أي ثلثه، يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية لمرة واحدة في حياتهم.
وأشار المعالج النفسي إلى أن الاضطرابات النفسية ليس لها أي علاقة بالأشخاص أو كونها تصيب ضعاف الشخصية فحسب، مؤكدا أنها تصيب الجميع مهما كانت صلابة شخصيتهم أو مناصبهم أو مستوى ذكائهم.
وقدم أسامة الجامع، أخصائي أول ومعالج نفسي، نصيحة ببوجود تقارب في العمر الزمني بين الزوجين، بهدف حدوث توافق بينهما، لافتا إلى أن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية.