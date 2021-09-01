مليشيا الحوثي تنبش قبر ضابط في الجيش الوطني بالبيضاء وتسرق رفاته.. من هو؟

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أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول، على نبش قبر ضابط في الجيش الوطني بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وبحسب مصادر محلية، فان مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بنبش قبر الضابط في الجيش الوطني الرائد عزيز العقيلي بمنطقة فضحة شرقي البيضاء.
وأكدت المصادر، إن مليشيا الحوثي أخدت رفاة الضابط العقيلي باتجاه مدينة ذمار.