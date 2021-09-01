السعودية تحبط عملية تهريب عملاقة للقات والمخدرات وتوقع ب27 متهما بينهم 12 سعوديا

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط تهريب 29 طنا من مخدر القات و490 كيلوغراما من مخدر الحشيش و1.5 مليون قرص من مخدر الإمفيتامين.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني إنه "في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب 29 طنا من مادة القات المخدرة، و490 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر".

وأضاف أن "الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولات تهريب 1,526,952 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها 723,210 بمنطقة جازان، و232,742 بمنطقة تبوك، و571,000 بالمنطقة الشرقية".

وتابع أنه "تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم 27 متهما، 12 مواطنا، و15 من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم 8 من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الإثيوبية".

وأشار إلى أنه "تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية"، مؤكدا أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات".