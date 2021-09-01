الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثيين تطيل معاناة الشعب اليمني

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أدانت الولايات المتحدة، الاربعاء 1 سبتمبر/أيلول، بشدة هجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي استهدف المطار المدني في أبها مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية، مؤكدة أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تقف عائقا أمام إنهاء الأزمة اليمنية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان له- "منذ بداية العام تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجوماً من الحوثيين الذين عرّضوا الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في المملكة العربية السعودية. كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة لا سيما هجومهم على مأرب".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "هذا الهجوم المكلف يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة".
ودعا بلينكن الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.